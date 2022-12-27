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Роспотребнадзор закрыл 50 школ и 12 детских садов в Югре на карантин

Роспотребнадзоре перевел на дистанционное обучение 50 школ в ХМАО

Роспотребнадзор закрыл 50 школ и 12 детских садов в Югре на карантин
Фото: siapress.ru

Роспотребнадзор Югры отправил на карантин 50 образовательных учреждений и 12 детских садов. Школьники перейдут на дистанционное обучения. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен очный формат образовательного процесса в 12 детских дошкольных учреждений в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах, 50 общеобразовательных организациях, 121 группе в детсадах, 790 классах и в школе-интернате в Нягани», – отметили в окружном Роспотребнадзоре.

Ранее Югра заняла седьмое место в рейтинге по числу заболевших гриппом и ОРВИ среди регионов.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 218, комментариев: 0
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