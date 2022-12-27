Водитель снегохода спровоцировал ДТП в Кондинском районе в Югре

Накануне, 26 декабря, в Кондинском районе 42-летний водитель снегохода спровоцировал аварию и получил травмы. Оказалось, что виновник ДТП не имел удостоверения соответствующей категории, а также передвигался без специальной экипировки.

«Около 05:20 в поселке Мортка, Кондинского района, 42-летний мужчина, управляя снегоходом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Renault» и допустил с ним столкновение. В результате автоаварии водитель снегохода получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.