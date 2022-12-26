Новогодние каникулы в России продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января

Новогодние каникулы в России продлятся девять дней, напомнили в пресс-службе Минтруда РФ. Жители страны будут отдыхать с 31 декабря по 8 января.

«В январе 2023 г. новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней», — говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Там также отметили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).