Прокуратура помогла пенсионеру из Радужного увеличить пенсию

Житель Радужного обратился в прокуратуру с жалобой на Пенсионный фонд. Он сообщил, что при расчете пенсии потерялся целый год работы, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что пенсию по старости югорчанину назначили в октябре 2014 года. Однако пенсионный орган не включил в его страховой стаж один год работы в совхозе в другом регионе.

«Чиновники отказали во включении в трудовой стаж заявителя указанного периода работы, так как сведения из государственного архива субъекта, где работал заявитель, были уничтожены во время пожара, подтвердить стаж не имелось возможности. При этом в трудовой книжке заявителя имелась запись о данном периоде работы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Прокурор города обратился в суд с требованием к Пенсионному фонду включить в страховой стаж вышеуказанный период работы и произвести перерасчет пенсии. Суд иск удовлетворил.