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В Югре подсветили более 6 километров дорог

Установка освещения на дорогах продолжается в ХМАО

В Югре подсветили более 6 километров дорог
Фото: pixabay

В ХМАО в этом году установили недостающее электроосвещение на участках региональных дорог общей протяженностью 6,3 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Освещение появилось на 64-м и 174-м километрах трассы Сургут — Когалым — граница Югры и на объездной автомобильной дороге Ханты-Мансийска. На этих участках региональных магистралей линии электроосвещения построили по контрактам жизненного цикла. Это значит, что подрядчик построит линию освещения и будет содержать ее несколько лет», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году подсветили дорогу Ханты-Мансийск — Талинка, входящую в федеральную сеть. На трассе установили опоры, выполнили монтаж светодиодных светильников и запустили электроснабжение.

Всего на региональных автомобильных дорогах по дорожному нацпроекту с 2019 года построили более 55 км линий электроосвещения.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 179, комментариев: 0
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