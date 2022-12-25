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В Югре из-за потепления ограничили движение на автозимниках

Движение на югорских автозимниках ограничили из-за потепления

В Югре из-за потепления ограничили движение на автозимниках
Фото: pixabay

В ХМАО ограничили движение на автозимниках. Причина - потепление до -5-0 градусов. Ограничения действуют с 24 по 26 декабря, сообщает региональное управление автомобильных дорог.

Так, до 23:00 26 декабря ограничено движение машин массой более десяти тонн, кроме автомобилей оперативных служб и рейсовых автобусов, на переправах: «п. Сергино - пгт. Андра», «пгт. Приобье - с. Перегребное» (в том числе подъезд к п. Перегребное), «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» и «п. Урманный - с.Каменное».

Также ограничено движение на некоторых дорогах в Нижневартовском районе. «С. Былино - п. Зайцева речка, г. Нижневартовск - д. Вампугол - с. Былино, п. Белорусский - с. Ларьяк и с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк с 09:00 час. 25.12.2022 г. вводится ограничение движения транспортных средств массой более 5 тонн», - говорится в сообщении.

Ограничения действуют круглосуточно. На автозимниках организованы посты регулирования. Уточняется, что сроки ограничений могут измениться - все зависит от температуры воздуха.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 255, комментариев: 0
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