Прожиточный минимум в Югре вырос до 19 649 рублей

Новый размер прожиточного минимума установили в ХМАО на 2023 год. В среднем на душу населения он составит 19 649 рублей, для трудоспособного населения — 21 417 рублей, для пенсионеров — 16 951 рубль, для детей —19 680 рублей.

«Прожиточный минимум изменился в соответствии с нормативными документами Российской Федерации. Его размер устанавливается ежегодно», — отметил и.о. директора окружного департамента труда и занятости населения Валерий Беспояско.

Прожиточный минимум устанавливается для расчета надбавок к пенсиям и некоторых социальных выплат. Он также необходим для оценки уровня жизни населения Югры при разработке и реализации региональных социальных программ и формирования бюджета округа.

Ранее сообщалось, что в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 16 242 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.