16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6760   EUR  73,0407  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югре и другим регионам рекомендовали усилить профилактику сексуального насилия в отношении детей

В России участились сексуальные преступления против детей

​Югре и другим регионам рекомендовали усилить профилактику сексуального насилия в отношении детей
Фото: pexels.com

Число сексуальных преступлений, совершенных в отношении детей, в России увеличилось с 2010 года на 44 процента: оно выросло с 9 524 случаев до 16 887. Цифры были названы на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«При этом более 50 процентов таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11 процентов — родителями (законными представителями), 25 процентов сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — сделали вывод представители Генпрокуратуры, которые составили соответствующий отчет.

В «лидерах» по числу случаев сексуального насилия — 16 регионов, в том числе Югра, Тюменская область, Алтай, Забайкалье, Сахалин, Подмосковье и другие субъекты РФ. В протоколе заседания комиссии этим регионам дана рекомендация увеличить эффективность в профилактической работе. Для этого в ближайшее время планируется создать специальную рабочую группу: организационно-технические функции будут возложены на Минпросвещения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:08, просмотров: 360, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:20
Это очень тревожный звоночек для двух субъектов «тюменской матрёшки». На фоне рапортов тюменских и югорских чиновников о своих достижениях в проведении многочисленных форумов с участием детей и молодежи, оказывается с насилием над детьми мы впереди Планеты всей. Достаточно напомнить обывателям о резонансном преступлении прошлого года: убийстве 8-летней Насти Муравьевой из Тюмени 25 июля 2021 года. Следственный комитет быстро раскрыл это преступление, однако предполагаемый убийца: бывший работник МВД и сургутянин Бережной до сих пор находится в статусе обвиняемого. В июле 2022 года он был оправдан судом присяжных заседателей, из-за из-за якобы получения признательных показаний пытками. Но вердикт присяжных не был признан судом из-за разглашения вердикта присяжных ( в соцсетях) до оглашения его в зале суда. На судебного защитника Бережного заведено уголовное дело из-за разглашения тайны следствия в соцсетях и она бежала за границу. Дело передано из Тюменского суда на рассмотрение по существу в московский суд. Но до настоящего времени он не состоялся. Такая работа правоохранительных органов Тюмени не способствует сокращению случаев насилия над детьми в Тюменской области. Многие преступления, связанные с насилием над детьми, остаются нераскрытыми и преступники гуляют на свободе. Иногда раскрытие преступлений растягивается на десятилетия.
Между тем, чиновники Тюмени и Югры по- прежнему в работают с детьми и молодеж формально, ограничиваясь показушными мероприятиями и форумами.
В то же время, Президент РФ В.В. Путин поставил задачу по работе с детьми и молодежью, как главным государственным приоритетом. Состоялся Всероссийский учредительный съезд детей и молодежи «Движение первых». На днях прошёл Госсовет по данному вопросу, где и вскрылись негативные факты в наших субъектах Федерации, где Тюменская обл и Югра лидирует по показателям насилия над детьми.
Между тем, профилактическая работа по предупреждению насилия над детьми остаётся о факту неэффективной. Вроде много у нас всяких органов по работе с детьми и молодежью, и все как будто работают, а в неблагополучных семьях дети остаются самыми незащищенными и подвергаются насилию. Порой они предоставлены сами себе, как в тюменском случае. И вспоминают об них в случае трагедии.
Между тем, сегодня государство ставит цель воспитания в детях и в молодежи будущего нашей страны, будущей нашей элиты.
В то же время, в Сургуте, например, Дом Пионеров, уже десять лет стоит полуразрушенном состоянии и это показывает отношение сургутских чиновников к будущему нашей страны.
В то же время, уже возникло Всероссийское движение детей и молодежи и возникла необходимость в Доме «Движения первых» в Сургуте. Мог бы «Дом Пионеров» стать базой «Движения первых»? Мог бы, если бы отремонтировали его. Он бы приютил на первый случай муниципальное отделение «Движения первых». Однако, похоже в лучшем случае, это отделение Всероссийского «Движения первых» посадят в какой-нибудь спальный район, в каком-то отдаленном гетто-муравейнике. Где же тогда преемственность поколений? Где забота государства о детях и молодежи? Где государственное партнёрство с детьми и молодежью?
Между тем, сургутские чиновники отклонили выделение небольшой суммы ( всего 25 млн рублей). на проектирование и строительство детского «Театра Актера и Куклы» и отложили это действо аж на 2025 год. Где же выполнение решений Президента РФ и Госсовета о партнёрстве с детьми и молодежью? Похоже чиновники не только не видят их равноправными партнерами в управлении страной, но и вообще в упор их не видят. А между тем, дети и подростки становятся объектами сексуального насилия в Тюмени ив Югре и расследование таких случаев, как показывает следствие в Тюменском СК, не приводит к неотвратимому наказанию преступников.
В тоже время, в бюджетах Сургута и Югры пролился «золотой дождь» по доходам. Затронул ли он детей и подростков в организации их участия в жизни государства? Пока не чувствуется. Нет. перелома в ускорении строительства школ, в развитии досуга по месту жительства и в появлении новых форматов работы с детьми и подростками по патриотическому воспитанию будущей нашей национальной элиты.
Судя по всему, тюменских и югорских чиновников все устраивает и ветер перемен в отношении к детям и молодежи их ещё не коснулся. По крайней мере, Югра и Тюменская область не числятся первыми. Ну да ладно. Хоть бы с насилием над детьми в Тюменской области и в Югре что-то сделали. Ну позорно же быть в лидерах по этому показатели среди субъектов РФ. Ну хоть что-то надо же делать! Надо бороться с насилием над детьми, строить детский театр «Петрушка», надо реставрировать «дома Пионеров». Ну хоть что-то надо делать! Но не ограничиваться же концессиями по строительству школ и спортзалов, растянутых на долгие годы.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Думе Сургута приняли бюджет на будущий год 839
  2. ​Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России 682
  3. ​Сургутян ждет теплый Новый год 506
  4. ​Госдума передаст ФСБ данные о поездках россиян на такси 430
  5. ​Куда в Сургуте сдать пластиковые крышки? 411
  6. ​Югре и другим регионам рекомендовали усилить профилактику сексуального насилия в отношении детей 360
  7. ​Югорчане отправят годовую премию в копилку или потратят на семью 259
  8. ​Минцифры: Из России уехали сто тысяч айтишников 182
  1. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 1988
  2. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1975
  3. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1953
  4. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 1838
  5. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 1710
  6. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 1710
  7. Суровая сибирская Снегурочка: варточане шокированы ледовыми скульптурами 1683
  8. Сургутяне заболевают гриппом А, Б и метапневмовирусом 1637
  9. Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова 1597
  10. ​Маршрут на Барсову гору. Елена Игнатьевская // ONLINE 1517
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5994
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5460
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5404
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5227
  5. OBI уйдет из Сургута, но позже 4847
  6. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4193
  7. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3678
  8. ​Дисней уйдет из России окончательно 3672
  9. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3265
  10. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3106

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика