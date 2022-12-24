В России участились сексуальные преступления против детей

Число сексуальных преступлений, совершенных в отношении детей, в России увеличилось с 2010 года на 44 процента: оно выросло с 9 524 случаев до 16 887. Цифры были названы на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«При этом более 50 процентов таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11 процентов — родителями (законными представителями), 25 процентов сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — сделали вывод представители Генпрокуратуры, которые составили соответствующий отчет.
В «лидерах» по числу случаев сексуального насилия — 16 регионов, в том числе Югра, Тюменская область, Алтай, Забайкалье, Сахалин, Подмосковье и другие субъекты РФ. В протоколе заседания комиссии этим регионам дана рекомендация увеличить эффективность в профилактической работе. Для этого в ближайшее время планируется создать специальную рабочую группу: организационно-технические функции будут возложены на Минпросвещения.
Между тем, чиновники Тюмени и Югры по- прежнему в работают с детьми и молодеж формально, ограничиваясь показушными мероприятиями и форумами.
В то же время, Президент РФ В.В. Путин поставил задачу по работе с детьми и молодежью, как главным государственным приоритетом. Состоялся Всероссийский учредительный съезд детей и молодежи «Движение первых». На днях прошёл Госсовет по данному вопросу, где и вскрылись негативные факты в наших субъектах Федерации, где Тюменская обл и Югра лидирует по показателям насилия над детьми.
Между тем, профилактическая работа по предупреждению насилия над детьми остаётся о факту неэффективной. Вроде много у нас всяких органов по работе с детьми и молодежью, и все как будто работают, а в неблагополучных семьях дети остаются самыми незащищенными и подвергаются насилию. Порой они предоставлены сами себе, как в тюменском случае. И вспоминают об них в случае трагедии.
Между тем, сегодня государство ставит цель воспитания в детях и в молодежи будущего нашей страны, будущей нашей элиты.
В то же время, в Сургуте, например, Дом Пионеров, уже десять лет стоит полуразрушенном состоянии и это показывает отношение сургутских чиновников к будущему нашей страны.
В то же время, уже возникло Всероссийское движение детей и молодежи и возникла необходимость в Доме «Движения первых» в Сургуте. Мог бы «Дом Пионеров» стать базой «Движения первых»? Мог бы, если бы отремонтировали его. Он бы приютил на первый случай муниципальное отделение «Движения первых». Однако, похоже в лучшем случае, это отделение Всероссийского «Движения первых» посадят в какой-нибудь спальный район, в каком-то отдаленном гетто-муравейнике. Где же тогда преемственность поколений? Где забота государства о детях и молодежи? Где государственное партнёрство с детьми и молодежью?
Между тем, сургутские чиновники отклонили выделение небольшой суммы ( всего 25 млн рублей). на проектирование и строительство детского «Театра Актера и Куклы» и отложили это действо аж на 2025 год. Где же выполнение решений Президента РФ и Госсовета о партнёрстве с детьми и молодежью? Похоже чиновники не только не видят их равноправными партнерами в управлении страной, но и вообще в упор их не видят. А между тем, дети и подростки становятся объектами сексуального насилия в Тюмени ив Югре и расследование таких случаев, как показывает следствие в Тюменском СК, не приводит к неотвратимому наказанию преступников.
В тоже время, в бюджетах Сургута и Югры пролился «золотой дождь» по доходам. Затронул ли он детей и подростков в организации их участия в жизни государства? Пока не чувствуется. Нет. перелома в ускорении строительства школ, в развитии досуга по месту жительства и в появлении новых форматов работы с детьми и подростками по патриотическому воспитанию будущей нашей национальной элиты.
Судя по всему, тюменских и югорских чиновников все устраивает и ветер перемен в отношении к детям и молодежи их ещё не коснулся. По крайней мере, Югра и Тюменская область не числятся первыми. Ну да ладно. Хоть бы с насилием над детьми в Тюменской области и в Югре что-то сделали. Ну позорно же быть в лидерах по этому показатели среди субъектов РФ. Ну хоть что-то надо же делать! Надо бороться с насилием над детьми, строить детский театр «Петрушка», надо реставрировать «дома Пионеров». Ну хоть что-то надо делать! Но не ограничиваться же концессиями по строительству школ и спортзалов, растянутых на долгие годы.