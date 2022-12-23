63 новых случая ковида выявили в ХМАО за сутки

63 новых случая коронавирусной инфекции выявили в 16 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 28 – в Ханты-Мансийске, 10 – в Сургуте, 4 – в Сургутском районе. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 3 новых заболевших.

«На момент выявления у 61 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 253 139. Выздоровели за весь период 249 883 югорчанина. Скончалось 2 595 пациентов.