Крупную партию контрафактного алкоголя нашли полицейские в гараже в Когалыме

Крупную партию немаркированного алкоголя обнаружили полицейские Когалыма в одном из гаражей, арендованном 36-летним ранее судимым жителем Курганской области. Всего стражи правопорядка изъяли 1030 бутылок - около 645 литров. Владелец подпольного алкоголя планировал продавать его через знакомых под этикетками элитных брендов.

«Полицейские установили, что контрафактное спиртное мужчина приобрел у неизвестного лица на трассе Курган-Челябинск с целью перепродажи. Партию подпольного алкоголя он перевез в гаражный бокс на ул. Прибалтийская в Когалыме», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Когалыму.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным данным, правообладателям алкогольных торговых марок причинен ущерб на сумму 350 тысяч рублей.