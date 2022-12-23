Проезд для грузовиков по автодорогам Югры ограничили из-за непогоды

В Югре ограничили движение грузового транспорта из-за метели. Временные неудобства на дорогах ввели до улучшения погоды, подчеркнули в Госавтоинспекции округа.

«Для движения грузового транспорта введены ограничения на следующих участках: 733-771 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»; 0-43 км автодороги «Подъезд к городу Сургут»; 43-59 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут», – рассказали в ведомстве.

Также движение грузовиков ограничили на следующих автомобильных дорогах: «Северный обход г. Сургута»; «г. Сургут-г. Лянтор»; «г. Сургут – г. Нижневартовск» (с км 12 по км 100). Об этом сообщили в Телеграм-канале «Дороги Югры».