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3 человека пострадали в ДТП в Нягани по вине лихача

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Нягани по вине лихача на «Ладе»

3 человека пострадали в ДТП в Нягани по вине лихача
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с тремя пострадавшими произошло днем накануне, 22 декабря, на улице Речная в Нягани. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 53-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 72-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель и 2 пассажира “ВАЗа” получили травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на югорских дорогах произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 98, комментариев: 0
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