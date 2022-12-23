ДТП с тремя пострадавшими произошло в Нягани по вине лихача на «Ладе»

ДТП с тремя пострадавшими произошло днем накануне, 22 декабря, на улице Речная в Нягани. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 53-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 72-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель и 2 пассажира “ВАЗа” получили травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на югорских дорогах произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.