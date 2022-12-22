Власти Югры рассказали, как будут экономить на чиновниках в наступающем году

Наталья Комарова подписала распоряжение о сокращении расходов на окружных чиновников. Среди мер, которые вступят в силу в 2023 году, сокращение около 100 штатных единиц в региональных органах власти, запрет на полеты бизнес-классом за бюджетный счет, отмена компенсации расходов на сотовую связь, а также реформа служебного транспорта. Теперь вместо прикрепленных к разным структурам автомобилей будет единая служба «Гостакси», подчиненная «Дирекции по эксплуатации служебных зданий».

«Предусматривается объединение транспортного сопровождения не только на уровне государственной службы, но и на уровне подведомственных учреждений. Все услуги по транспорту будут оказываться через цифровую платформу – мобильное приложение «Гостакси», – объясняет директор департамента государственной службы и кадровой политики Югры Александр Деменко. – Также принята мера по децентрализации финансовых и бухгалтерских услуг. Будет создана отдельная бухгалтерия государственных органов, централизованы государственные закупки. Департамент госзаказа представит план этой работы. По распоряжению губернатора отменены расходы на компенсацию сотовой связи для госслужащих и ряд других мер. В их числе – сокращение длительно не замещаемых вакантных должностей: если должность не замещается дольше шести месяцев, она будет сокращена».

По словам Деменко, высвободившиеся средства будут направлены на приоритетные направления деятельности окружного правительства.