Utair открывает рейсы из ХМАО в Азербайджан, Армению и Казахстан

Авиакомпания Utair расширяет программу полетов из ХМАО за рубеж. В зимнем расписании перевозчика появятся рейсы в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Бишкек и Ош (Киргизия), Худжанд (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан), сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Мы внимательно следим за отзывами наших пассажиров и там, где появляются запросы, наращиваем частоту выполнения полетов, а также планируем открытие новых рейсов. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании, 22 — прямые рейсы из регионов», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейсы авиакомпании за границу зимой 2022/2023:

Азербайджан

Баку – из Москвы, Грозного, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Сургута

Гянджа, Нахичевань – из Москвы

Армения

Ереван – из Москвы, Сургута, Тюмени, Санкт-Петербурга

Казахстан

Алматы – из Тюмени, Сургута, Уфы

Астана – из Тюмени

Киргизия

Бишкек, Ош – из Сургута

ОАЭ

Дубай – из Грозного, Тюмени

Таджикистан

Душанбе – из Москвы

Худжанд – из Сургута

Турция

Стамбул – из Грозного

Узбекистан

Бухара, Самарканд, Фергана – из Москвы

Ташкент – из Уфы, Сургута, Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга.