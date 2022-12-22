Центр помощи подросткам открылся в поселке Барсово

Сургутский центр помощи подросткам открылся на базе центра социальной помощи семье и детям в поселке Барсово. Здесь ребятам будут оказывать психологическую и правовую поддержку, а также помогать справляться с жизненными проблемами, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Мы будем работать с теми подростками, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в социально опасное положение, у кого есть травмы пережитые, то есть именно с теми, кто нуждается в конкретной срочной помощи», — рассказала директор Сургутского районного центра социальной помощи семье и детям Елена Черкашина.

В центре подобрали хорошую команду специалистов. Опытные педагоги и психологи работают с подростками по нескольким направлениям: профориентация и трудоустройство молодых людей, а также психологическая поддержка.