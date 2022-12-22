Сургутяне стали покупать больше игрушек для взрослых в преддверии Нового года

Жители Сургута в преддверии новогодних каникул стали покупать больше игрушек для взрослых. Об этом «Вестнику» сообщил сотрудник распределительного центра популярного онлайн-магазина.

По его словам, активность в закупках необычных подарков сургутяне проявляют последние десять дней, и спрос все растет. «Раньше у нас заказывали игрушки для взрослых, но это было редко. А в последнюю неделю много приходит таких неприличных штук», – рассказал собеседник издания.

Он отметил, что игрушки для мужчин и женщин пользуются примерно одинаковым спросом. «Что касается традиционных новогодних подарков, то у сургутян в этом году в моде танцующие кактусы», – добавил собеседник издания.