В ХМАО открыли 13 новых зимних автомобильных дорог

В Ханты-Мансийском, Березовском и Октябрьском районах Югры ввели в эксплуатацию 13 новых зимних автомобильных дорог, в том числе с ледовыми переправами.Об этом сообщили в телеграм-канале «Дороги Югры».

«В Ханты-Мансийском районе с 22 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения: «д. Белогорье - п. Кирпичный» протяженностью 4,040 км с ледовой переправой через р. Обь грузоподъемностью 20 тонн; «с. Троица - с. Елизарово - п. Кедровый» протяженностью 53,868 км с ледовой переправой через р. Обь грузоподъемностью 20 тонн; «п. Кедровый - п. Урманный» протяженностью 30,453 км с ледовой переправой через р. Обь грузоподъемностью 20 тонн», – говорится в сообщении.

В Октябрьском районе ввели в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги:

- автозимник «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» протяженностью 34,098 км с ледовой переправой через пр. Мулигорт грузоподъемностью 20 тонн;

- ледовая переправа через р. Обь в районе с. Шеркалы протяженностью 2,800 км грузоподьемностью 15 тонн;

- автозимник «пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе "Подъезд к с. Перегребное» протяженностью 63,448 км с ледовыми переправами через пр. Ехалпосл, пр. Ун-Хобыстпосл, пр. Пугорас грузоподъемностью 20 тонн и ледовой переправой через р. Обь грузоподъемностью 15 тонн.

В Березовском районе также открыли новые автозимники с ледовыми переправами:

- «д. Ломбовож - с. Саранпауль» протяженностью 40,730 км с ледовыми переправами через р. Кемпаж и р. Ляпин грузоподъемностью 20 тонн;

- «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» протяженностью 100,115 км с ледовыми переправами через пр. Чуанельская и 2-я переправами через р. Северная Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;

- «д. Сартынья - п. Сосьва» протяженностью 74,970 км;

- «п. Сосьва - д. Кимкьясуй» протяженностью 50,967 км с ледовой переправой через р. Северная Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;

- «п. Сосьва - д. Ломбовож» протяженностью 37,675 км;

- «пгт. Игрим - д. Анеева» протяженностью 21,980 км с ледовой переправой через р. Северная Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;

- «пгт. Игрим - д. Сартынья» протяженностью 77,888 км;

- ледовые переправы через р. Ятрия и р. Щекурья грузоподъемностью 20 тонн.

Ранее в Сургутском и Нижневартовском районах открыли новые зимники.