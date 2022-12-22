85 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

85 новых случая коронавирусной инфекции выявили в 18 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 28 – в Сургуте, 14 – в Ханты-Мансийске, 6 – в Сургутском районе. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 5 новых заболевших.

«На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 253 076. Выздоровели за весь период 249 810 югорчан. Скончалось 2 595 пациентов.