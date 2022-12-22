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Пенсионер на «Ниссане» повредил голову девушке-пешеходу в Югре // ВИДЕО

Пожилой водитель легковушки наехал на девушку-пешехода в Советском

Пенсионер на «Ниссане» повредил голову девушке-пешеходу в Югре // ВИДЕО
Фото и видео: pixabay.com, t.me/police_ugra

Накануне в Советском пенсионер на «Ниссане» сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу с ушибом головы, сообщили в Телеграм-канале «Полиция Югры».

«В полдень в Советском на ул. Гастелло, в районе дома № 43, по предварительным данным, водитель 1949 года рождения, управляя автомашиной «Ниссан Примера», не предоставив преимущество в движении девушке-пешеходу, 1996 года рождения, переходившей проезжую часть по нерегулируемую пешеходному переходу, совершил наезд на последнюю», – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, на прошлой неделе в Сургуте сбили семилетнего ребенка.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 124, комментариев: 0
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