В ХМАО объявили конкурс на лучшие новогодние истории. Самые добрые и забавные зарисовки будут опубликованы, сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.

«Новый год — это время чудес, исполнения желаний, добрых дел и удивительных историй. Мы объявляем конкурс на самые забавные случаи, случившиеся под Новый год», - говорится в сообщении.

Условия следующие:

Прислать свою историю на почту ugra.officially@bk.ru или поделиться в комментариях;

Помнить, что рассказ не должен быть большим, 5-6 предложений — в самый раз;

Можно указать при желании свое имя и муниципалитет.

10 самых интересных рассказов будут выбраны 26 декабря, а затем опубликованы.