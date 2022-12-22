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Пожилой водитель устроил аварию с семью пострадавшими в Радужном

За сутки в ДТП в Югре пострадали двенадцать человек

Пожилой водитель устроил аварию с семью пострадавшими в Радужном
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 21 декабря, в Радужном пожилой водитель не справился с управлением из-за погодных условий и столкнулся с автомобилем «УАЗ». В результате аварии водители и пять пассажиров получили травмы.

«Около 07:40 на улице Магистральная в городе Радужном, 55-летний водитель, управляя транспортным средством «ГАЗ», по предварительным данным, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением 48-летнего водителя», –сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которых пострадали 12 человек.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 37, комментариев: 0
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