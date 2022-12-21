Благотворительная акция «Зимняя неделя добра» началась в ХМАО

В Югре 19 декабря стартовала благотворительная акция «Зимняя неделя добра». Она продлится до 25 декабря. Стать участником акции могут югорчане всех возрастов, сообщает администрация Сургута.

По традиции волонтеры будут организовывать мероприятия и сбор подарков для детей, оставшихся без попечения родителей, юных пациентов медицинских учреждений, одиноких пенсионеров. Внести свой вклад может каждый - например, поздравить с праздником одинокого соседа, сводить детей на каток, отправить поздравление.

«”Зимняя неделя добра” включает в себя серию акций, направленных на поддержку незащищенных слоев населения, формирование общечеловеческих ценностей, воспитание добра, милосердия, взаимопомощи. В их числе акции “Новогоднее чудо”, “Новый год в каждый дом”, “Добрая почта”, конкурс молодых семей “Семейный чек-лист#Счастливы Вместе”», - рассказали в пресс-службе.

Следить за ходом мероприятий, присоединиться к ним, получать информацию о пунктах приема подарков и писем можно в группе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/ludidobro и на сайте https://юграрядом.рф.

Благотворительная акция «Зимняя неделя добра» проходит в ХМАО с 2020 года. Участие в ней принимают все муниципальные образования округа.