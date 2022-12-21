Запрет на англицизмы поддерживали менее половины опрошенных югорчан

Четверо из десяти жителей Югры поддерживают законопроект о борьбе с англицизмами. Причем защитников русской речи больше всего среди старшего поколения, а также людей с детьми, сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

«Запрет на англицизмы поддерживают 4 из 10 жителей Югры (43%). Напротив, 34% жителей Югры не видят смысла в запрете иностранных слов: «Заимствование — естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и так далее», – говорится в результатах опроса.

На первом месте среди особенно раздражающих заимствований оказалось слово окей. Кроме того, в список попали: ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие.