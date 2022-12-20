Итоги конкурса «Полицейский Дед Мороз» среди детей подвели в ХМАО

В Сургутском районе ХМАО подвели итоги конкурса детских рисунков «Полицейский Дед Мороз». Участие в нем приняли 640 детей от 6 до 17 лет. Они порассуждали на тему «Если бы Дед Мороз работал в полиции» и выразили свое мнение через рисунки. Больше всего работ поступило от детей из Федоровского и Лянтора, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.
«С каждым годом количество участников увеличивается, все работы очень красивые, оригинальные и интересные. Сделать выбор было очень сложно. Победители в ближайшее время получат свои призы», - отметил секретарь Общественного совета при ОМВД России по Сургутскому району Александр Клишин.
Победителями конкурса стали:
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – Щебаль Егор (Федоровский);
2 место – Рамазанова Асия (Федоровский);
3 место – Багрий Ксения (Лянтор).
Возрастная категория 9-11 лет:
1 место – Дайнеко Александр (Лянтор);
2 место – Джураева Манижа (Федоровский);
3 место – Марков Валерий (Федоровский).
Возрастная категория 12-14 лет:
1 место – Аллагулова Алиса (д.Русскинкая);
2 место – Сопочин Давид (Лянтор);
3 место – Садовников Артемий (Белый Яр).
Возрастная категория 15-17 лет:
1 место – Казазаева Полина (Лянтор);
2 место – Скляров Андрей (Ульт-Ягун);
3 место – Иванова Ксения (Лянтор).