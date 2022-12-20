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Четыре человека пострадали в ДТП на встречке в ХМАО

«УАЗ» и Kia столкнулись на югорской трассе - пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП на встречке в ХМАО
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло вечером накануне, 19 декабря, на 41 км автодороги «Нягань-Талинский» в Октябрьском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 28-летний водитель «УАЗа», пытаясь избежать столкновения с движущимся впереди транспортом, резко затормозил, не справился с управлением и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia под управлением 39-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель Кia» и 3 его пассажира получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 90, комментариев: 0
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