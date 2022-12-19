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В Югре трактор с тремя рыбаками провалился в болото: никто не пострадал

Спасатели помогли трем рыбакам, чей транспорт увяз в болоте

В Югре трактор с тремя рыбаками провалился в болото: никто не пострадал
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Советском районе трактор с рыбаками увяз в болоте. Родственники забили тревогу, когда югорчане не вернулись домой в назначенное время. Искать мужчин пришлось спасателям.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками полиции, определили район поиска. В результате поисковых мероприятий были обнаружены: трактор, провалившийся в болото, и три человека 1960, 1990, 1990 годов рождения в удовлетворительном состоянии», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели эвакуировали пострадавших в поселок Алябьевский.

Зимой людей сопровождает опасность провалиться под лед - получить переохлаждение, обморожение или даже погибнуть. Для того, чтобы избежать подобных происшествий, «Центроспас-Югория» напоминает: при выходе на лед необходимо помнить:

  • безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
  • безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
  • безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами.

А вот еще несколько правил, призванных сберечь вас от неприятностей на замерзшем водоеме:

  • 1.нельзя проверять прочность льда ударом ноги;
  • 2.при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6м);
  • 3.если есть груз, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от него в случае, если лед под вами провалиться.
  • 4.на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться.
  • 5.убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

Также важно знать, что одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. В таком состоянии люди неадекватно реагируют на опасность и, в случае чрезвычайной ситуации, становятся беспомощными.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 59, комментариев: 0
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