16 уголовных дел возбудили против пьяных водителей за неделю в ХМАО

В Югре за неделю с 10 по 16 декабря полицейские поймали 90 водителей с признаками опьянения. В отношении 16 из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела, сообщает Госавтоинспекция ХМАО.

Один из нетрезвых водителей стал виновником аварии, в которой пострадал человек. ДТП произошло в Ханты-Мансийске на ул. Студенческая. 43-водитель Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате пассажир отечественной легковушки получил травмы. Водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Югорчан просят не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и сообщать в полицию о водителях, которые создают опасные ситуации на дорогах не только для себя, но и окружающих.