Чаще всего жители ХМАО и ЯНАО загадали бы Деду Морозу большую зарплату или новую профессию

33% жителей ХМАО и ЯНАО хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Об этом сообщают аналитики портала hh.ru. Причем чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Также 21% опрошенных хотели бы в новом году получить новую профессию. Отмечается, что чаще всего жители ХМАО и ЯНАО мечтают освоить ИТ-сферу (35%). Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: логистику хотели бы освоить 12%, маркетинг – 11%, искусство – 10%, медицину – 9%, финансы – 7%, строительство – 5%.

«12% жителей ХМАО и ЯНАО загадали бы Деду Морозу обучение дополнительной профессии, по 11% — развитие компетенций в текущей профессии, а также признание в текущей специальности. 6% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности. Остальные затруднились ответить. Размышляя о том, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году, 57% жителей ХМАО и ЯНАО назвали заработную плату, 42% — востребованность профессии, 40% — перспективу отрасли, 37% — стабильность, 36% — перспективу карьерного роста», – рассказали представители hh.ru.