Число самозанятых в Сургутском районе достигло 4,3 тыс. человек

Число самозанятых в Сургутском районе ХМАО за год выросло на 45% - до 4,3 тыс. человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в интервью ТАСС.

«Число самозанятых выросло на 45% к началу года. Думаю, что это связано в том числе с льготным налогообложением, многие переходят в эту форму. Если на начало года самозанятых было 2 990, то <…> на 1 декабря - 4 300», - рассказал он.

По словам Трубецкого, в районе действуют меры поддержки, которых нет в других субъектах Югры. Например, крупные гранты и субсидии. И это также сказывается на динамике.

«В целом у нас больше 20 видов субсидий и грантов, только 12 видов субсидий, которые позволяют компенсировать до 100% затрат на открытие или действующий бизнес. <…> Для самозанятых льгота по аренде 70%. Мер поддержки действительно много», - добавил глава Сургутского района.