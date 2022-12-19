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Югорчанка решила стать инвестором и перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей

Жительница Радужного доверилась аферистам и лишилась порядка 3,3 млн рублей

Югорчанка решила стать инвестором и перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

35-летняя жительница Радужного доверилась дистанционным мошенникам и решила стать инвестором. Аферисты убедили женщину перевести стартовые 10 тысяч рублей для инвестиций и в конечном итоге, пострадавшая в течении трех недель регулярно переводила деньги и взяла кредит. Таким образом, югорчанка перечислила на счета злоумышленников порядка 3,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Так, в течение трёх недель пострадавшей демонстрировали будто счёт её растёт с геометрической прогрессией, что над данным проектом работает команда профессиональных трейдеров и успех максимально гарантирован. За это время под чутким руководством аферистов женщина более 13 раз переводила им свои накопленные сбережения. Когда денег не осталось, потерпевшая оформила кредит. И только после того, как мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферистов», — отметили в ведомстве.

Ранее жертвой аферистов стал житель Пыть-Яха, который продал машину и перевел мошенникам порядка 4 млн рублей.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 136, комментариев: 0
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