Свыше 30 домов и детсад в Белом Яре остались без тепла из-за порыва теплосетей

Десятки жилых домов и детский сад в Белом Яре Сургутского района остались без тепла и горячей воды из-за порыва теплосетей. Коммунальная авария произошла в тепловой камере недалеко от детского сада «Сибирячок». Устранить ее специалисты обещают сегодня, 19 декабря, сообщается в группе УТВиВа в соцсети «ВКонтакте».

Без тепла и горячей воды остались детский сад «Сибирячок», больше 30 домов, расположенных на улицах Кушникова, Есенина, Совхозная, Сайма, Некрасова, а также информационно-методический центр в 1 микрорайоне.

По словам главы Белого Яра Валерия Лупыря, детсад «Сибирячок» сегодня должен был открыться после ремонта. В связи с отключением горячей воды и тепла дата открытия переносится на 20 декабря, пишет «Вестник».