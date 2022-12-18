16+
Логотип Сиапресс
USD  66,3474   EUR  70,6196  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

В Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза

Музейно-этнографический парк в Мегионе пополнился новыми экспозициями

В Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза
Фото: t.me/oleg_deineka_megion

В Мегионе торжественно открыли резиденцию хантыйского Деда Мороза на территории музейно-этнографического и экологического парка «Югра». Также там появились новые постройки оленеводов – чум и лабазы. Возведенные к празднику конструкции теперь дополняют постоянно действующую экспозицию парка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Олег Дейнека.

«Думаю, желание побывать в гостях в резиденции Морозного Деда привлечет немало туристов. Ведь чем больше мы путешествуем по городам Югры, тем больше узнаем, насколько она богатая, загадочная, уникальная, неповторимая. В нашем округе немало интересных мест, которые можно посетить, и немало замечательных мероприятий, в которых жители могут с удовольствием поучаствовать», – написал мэр Мегиона у себя в соцсетях.


нравится (2) не нравится (0)
18 декабря в 14:29, просмотров: 1234, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне заболевают гриппом А, Б и метапневмовирусом 1095
  2. В Югре ожидается сильная метель 786
  3. За морем теплее, а у нас светлее: как реализуются проекты по освещению в Сургуте 741
  4. Югорчанке дали 6 лет колонии за мошенничество с квартирой 676
  5. В деревне Сайгатина открылся многопрофильный клуб 620
  6. МРОТ вырастет до 16 242 рублей в 2023 году 617
  7. Свыше 400 детей приняли участие в югорской новогодней елке 577
  8. Академик РАН Валерий Макаров спрогнозировал снижение численности населения РФ к 2100 году 552
  9. 90 пьяных водителей поймали на дорогах Югры за неделю 513
  10. В Югре трактор с тремя рыбаками провалился в болото: никто не пострадал 499
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2576
  2. Освоение земель 1828
  3. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 1793
  4. Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов 1768
  5. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1758
  6. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1679
  7. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1578
  8. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 1566
  9. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1533
  10. ​Предприниматели из Сургута заняли 10 призовых мест на «вкусной» выставке 1506
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5736
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5126
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5123
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4936
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4903
  6. ​Не прелесть ли? 4540
  7. OBI уйдет из Сургута, но позже 4526
  8. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3933
  9. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3370
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 3303

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика