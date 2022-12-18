16+
Логотип Сиапресс
USD  64,6078   EUR  68,7798  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Больше всего югорчан хотели бы встретить любовь и чаще уделять время своим хобби в новом году

Жители ХМАО поделились своими планами на следующий год

Больше всего югорчан хотели бы встретить любовь и чаще уделять время своим хобби в новом году
Фото: unsplash.com

Чаще всего югорчане в новом году хотели бы изменить ситуацию на личном фонте и тратить больше времени на свои хобби. Так ответили во время проведения опроса портала SuperJob 29% и 26% респондентов. По 25% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким.

Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 23% респондентов, сделать ремонт — 21%, больше отдыхать — 19%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 17%, отказаться от вредных привычек — 15%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться — по 14%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 6% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть.

«Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, кругу друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет», – рассказали специалисты портала SuperJob.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:44, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1028
  2. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 773
  3. ​В Ханты-Мансийске уже завтра пройдет губернаторская елка 745
  4. Югорчанин инсценировал ДТП ради получения страховой выплаты 684
  5. ​Югорские врачи стали лауреатами Всероссийской премии 653
  6. Студенты из ХМАО больше других тревожатся во время сессии 650
  7. ​Публичные слушания показали – сургутянам наш город небезразличен. Хотелось бы то же сказать про чиновников 619
  8. Фильмы для новогоднего настроения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 562
  9. ​Графики отпусков на следующий год уже должны быть утверждены. Что нужно про них знать 508
  10. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 366
  1. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2827
  2. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2548
  3. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2514
  4. Родителям погибших во время пожара детей из Белого Яра помогут с организацией похорон 2159
  5. ​С экс-врача сургутской травмы взыскали взятки 2022
  6. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1961
  7. ​Российская практика: не обустроив существующие микрорайоны, власти осваивают новые 1955
  8. Могут ли быть нулевые счета за отопление? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1801
  9. Минздрав научит медперсонал правильному общению с пациентами 1701
  10. ​Двое молодых мужчин погибли в ДТП на югорской трассе 1686
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5587
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4979
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4947
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4788
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4764
  6. ​Не прелесть ли? 4386
  7. OBI уйдет из Сургута, но позже 4336
  8. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3789
  9. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3224
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 3158

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика