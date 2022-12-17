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​Югорские врачи стали лауреатами Всероссийской премии

Больница и три врача из ХМАО стали лауреатами Всероссийской премии «ПроДокторов-2022»

​Югорские врачи стали лауреатами Всероссийской премии
Фото: pixabay

Больница и три врача из ХМАО стали лауреатами Всероссийской премии «ПроДокторов-2022». Рейтинг больниц и врачей составили на основании 400 тысяч отзывов от пациентов, оставленных на сайте «ПроДокторов».

Югорские специалисты победили в трех номинациях: «Лучшая клиника», «Лучший эндоскопист» и «Лучший невролог».

«Армен Оганян стал первым в рейтинге эндоскопистов Югры. Второе место в этой же номинации занял Михаил Рыжиков, заведующий отделением эндоскопии. В рейтинге «Лучший невролог» почетное третье место заняла врач-невролог нейрохирургического отделения Людмила Закс», - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 51, комментариев: 0
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