Жителя Советского заподозрили в махинациях в сфере страхования

На 35-летнего жителя Советского завели уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования, сообщает пресс-службе ОМВД России по Советскому району. С жалобой на своего клиента в полицию обратился представитель одной из страховых компаний.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина на несколько дней оставил свой автомобиль во дворе частного дома знакомого. Вернувшись, он обнаружил на машине повреждения. Знакомый признался мужчине, что случайно въехал в его автомобиль.

Данное ДТП не подпадало под страховой случай. Владелец машины и его знакомый решили инсценировать ДТП для получения страховых выплат.

«Владелец пострадавшего авто сообщил об этом в страховую компанию, пытаясь незаконно получить страховое возмещение. Тем самым мог причинить имущественный ущерб компании-страхователю в сумме порядка 100 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.