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​В Ханты-Мансийске уже завтра пройдет губернаторская елка

Губернаторская елка пройдет в Ханты-Мансийске 18 декабря

​В Ханты-Мансийске уже завтра пройдет губернаторская елка
Фото: unsplash.com

Губернаторская новогодняя елка пройдет в Ханты-Мансийске завтра, 18 декабря. Участие в ней по традиции примут юные югорчане, сообщает пресс-служба окружного департамента общественных, внешних связей и молодежи.

Глава региона Наталья Комарова встретится с ребятами в концертно-театральном центре «Югра-Классик». В праздничной программе — вручение новогодних подарков, интерактивные мероприятия, театрализованная новогодняя программа в большом зале, фото у елки с губернатором.

«Приглашения получили 400 детей из муниципальных образований округа различных социальных групп: дети-сироты, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, достигшие успехов в образовании, спорте, культуре, а также дети из Луганской и Донецкой народных республик, находящиеся в Югре», - сообщили подробности в пресс-службе.

Коллектив КТЦ «Югра-Классик» покажет детям театрализованное представление. В основу музыкальной постановки лег сюжет одной из русских сказок. Среди персонажей — принц и дочери любящего отца. Роли исполняют артисты учреждения и приглашенные исполнители.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 67, комментариев: 0
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