На сургутянина завели уголовное дело за избиение и угрозу убийством гражданской жене

В полицию Сургута обратилась женщина с заявлением на гражданского супруга. Она рассказала, что с апреля по декабрь мужчина неоднократно угрожал ей убийством, избивал, а также угрожал травматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Установлено, что сургутянка проживает с гражданским мужем с апреля 2022 года и ранее обращалась в больницу с телесными повреждениями. Однако она скрыла их происхождение и от медицинских работников, и от сотрудников полиции.

В полиции также подчеркнули, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также за оскорбление и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Его поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. С места происшествия изъяты травматический пистолет МР-80-13Т и 6 патронов.