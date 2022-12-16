В Октябрьском и Кондинском районах ХМАО запустили новые зимники и ледовые переправы

В Октябрьском и Кондинском районах Югры открыли новые автозимники и ледовые переправы. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «Северавтодор».
Как говорится в сообщении организации, «с 16 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы». Список открытых зимних дорог следующий:
Октябрьский район:
- автозимник «п. Октябрьское - с. Большой Камень» 22,360 км с ледовой переправой через р. Кормужиханка грузоподъемностью 20 тонн;
- автозимник «с. Большой Камень - п. Большие Леуши» 69,338 км;
- автозимник «Подъезд к с. Большой Атлым» 39,349 км с ледовыми переправами через р. Большой Атлым и р. Малый Атлым грузоподъемностью 20 тонн;
- автозимник «п. Большие Леуши - п. Карымкары» 7,640 км;
- автозимник «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» 54,129 км.
Кондинский район:
- автозимник «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" 101,275 км с 3-мя ледовыми переправами через р. Конда грузоподъемностью 20 тн;
- автозимник «пгт. Кондинское - д. Никулкина» 23,690 км;
- автозимник «пгт. Кондинский - с. Болчары» 133,143 км с ледовой переправой через р. Конда грузоподъемностью 20 тн.