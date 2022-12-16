Мэр Нягани открыл приют для бездомных животных

В Нягани открыли новый приют для содержания бездомных животных. Строительство объекта состоялось в рамках проекта инициативного бюджетирования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Приют рассчитан на 150 голов животных, из них: 40 – содержание в вольерах, расположенных на улице, карантинная зона, 70 - в помещении, короткошерстные животные, щенки, а также животные, прошедшие ветеринарные манипуляции, 60 стерилизованных, кастрированных собак будут находиться на территории приюта», – написал глава Нягани.

Строительство приюта началось еще в 2021 году и завершилось в конце ноября текущего года. Общая площадь объекта составляет 576 кв.м.