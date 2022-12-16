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Наталью Комарову наградили почетным знаком

Губернатор Югры получила золотой знак

Наталью Комарову наградили почетным знаком
Фото: admhmao.ru

Губернатора Югры Наталью Комарову наградили золотым знаком общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». Об этом сообщили на сайте организации.

«Наблюдательный Совет ФШР принял решение наградить почетным «Золотым знаком ФШР» губернатора ХМАО - Югры, вице-президента ФШР Наталью Владимировну Комарову», – говорится в сообщении.

Отметим, что решение было принято на заочном заседании организации. Основным пунктом повестки было внесение в избирательный бюллетень кандидатов на пост президента организации.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 61, комментариев: 0
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