Бесплатное тестирование на грипп и ОРВИ запускают в медучреждениях ХМАО

В больницах и поликлиниках ХМАО будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции, сообщается в официальном аккаунте окружного правительства.

«Согласно постановлению, подписанному Председателем Правительства, его можно будет пройти по программе ОМС. Это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение», - говорится в сообщении.

Власти приняли решение о бесплатном тестировании в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом. В Сургуте фиксируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.