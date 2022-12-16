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​В Югре будут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ

Бесплатное тестирование на грипп и ОРВИ запускают в медучреждениях ХМАО

​В Югре будут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ
Фото: siapress.ru

В больницах и поликлиниках ХМАО будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции, сообщается в официальном аккаунте окружного правительства.

«Согласно постановлению, подписанному Председателем Правительства, его можно будет пройти по программе ОМС. Это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение», - говорится в сообщении.

Власти приняли решение о бесплатном тестировании в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом. В Сургуте фиксируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 115, комментариев: 0
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