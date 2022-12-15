В Югре осудят лесничего за служебный подлог

В ХМАО перед судом предстанет сотрудник Советского лесничества. Он обвиняется в совершении служебного подлога, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в 2022 году лесничий, в обязанности которого входила организация приемки работ по охране, защите и воспроизводству лесов, принял работы у организации, которая занималась лесовосстановлением. Работы проводились на загрязненном нефтью участке.

«Как показала прокурорская проверка, объем фактически высаженных лесных культур, указанных в акте приема выполненных работ, не соответствовал проекту лесовосстановления. При этом обвиняемым намеренно скрыты нарушения проектных показателей и подписан подложный акт о приемке выполненных работ», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.