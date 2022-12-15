На автодороге «Югра» в Октябрьском районе произошло ДТП с летальным исходом

Накануне, 14 декабря, на автодороге «Югра» в Октябрьском районе в автоаварии погиб 65-летний мужчина. По предварительной информации, пожилой водитель столкнулся с «КамАЗом».

«В 17:25 минут, 65-летний водитель, управляя транспортным средством «Нива», двигаясь в районе 197 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем «КамАЗ», под управлением 30-летнего водителя. В результате происшествия водитель Нивы погиб, а его пассажир получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали семь ДТП, в которых один человек погиб, 12 – получили травмы, в том числе два ребенка.