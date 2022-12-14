Полицейские спасли раненую полярную сову в Лангепасе

В Лангепасе сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли полярную сову. У птицы было повреждено крыло.

Как рассказали в пресс-службе ОМВД России по Лангепасу, двое полицейских увидели белую сову во дворе жилого дома. Раненая птица нуждалась в помощи. Через 10 минут сотрудникам ППС удалось аккуратно поймать сову.

«До здания отдела полиции птица спокойно ехала на руках у своего спасителя, где пострадавшую покормили и отогрели. Утром следующего дня сотрудники полиции передали раненую птицу местному ветеринару», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сова находится под присмотром неравнодушных членов местного фонда помощи животным.