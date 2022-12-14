Инспекторы из ХМАО помогли замерзающим на трассе жителям Кургана

В Сургутском районе ХМАО госавтоинспекторы помогли водителю, в автомобиле которого закончился бензин. Инцидент произошел накануне на 90 километре трассы Сургут - Когалым. Старший лейтенант полиции Рустам Султанов и младший лейтенант полиции Айдар Мерзагулов заметили на обочине заглохший автомобиль и двоих мужчин.

Водитель и пассажир рассказали полицейским, что ехали домой из ЯНАО в Курган, но во время движения в машине закончился бензин. Мужчины могли замерзнуть на трассе - в тот день похолодало до -37 градусов.

«Госавтоинспекторы предложили путешественникам согреться в патрульном автомобиле и напоили горячим чаем, а затем помогли заправить автомобиль бензином», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.