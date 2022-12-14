Судимый житель Лангепаса пытался спастись от задержания, проглотив сверток с наркотиками

Дважды судимый житель Лангепаса проглотил сверток с граммом мефедрона, когда его пытались задержать полицейские.

По информации пресс-службы МВД региона, силовики во время патрулирования улицы Дружбы Народов возле магазина встретили горожанина с наркотиками. Лангепасец не нашел ничего лучше, как проглотить их. Мужчину доставили в больницу, где из него извлекли сверток с запрещенкой.

«В Лангепасе возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в МВД Югры.