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В Пыть-Яхе задержали мужчину, который 15 лет был в федеральном розыске

Полицейские задержали в Югре мужчину, который 15 лет был в федеральном розыске

В Пыть-Яхе задержали мужчину, который 15 лет был в федеральном розыске
Фото: pixabay

В Пыть-Яхе полицейские задержали 47-летнего злоумышленника из Ульяновской области. Он находился в федеральном розыске 15 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Пыть-Яху.

Уточняется, что мужчина совершил преступление, связанное с незаконным производством и покушением на сбыт наркотических средств. Суд приговорил злоумышленника к 8 годам заключения, однако ему удалось сбежать и скрываться 15 лет.

«Полицейскими Пыть-Яха установлено, что разыскиваемый несколько лет назад приехал в Пыть-Ях с паспортом, который в 2006 году нашел в маршрутном транспорте города Тольятти. В Пыть-Яхе мужчина устроился неофициально в автомастерскую, тут же проживал по соседству в вагончике», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции Пыть-Яха передали задержанного инициаторам розыска для привлечения его к ответственности.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 145, комментариев: 0
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