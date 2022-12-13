Двое 25-летних мужчин погибли в ДТП на трассе в ХМАО

ДТП с двумя погибшим произошло вечером накануне, 12 декабря, на 705 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 25-летний водитель Honda, двигаясь со стороны Пыть-Яха в сторону Нефтеюганска, решил совершить обгон в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «ГАЗ» под управлением 35-летнего водителя.

«В результате происшествия водитель иномарки и его 25-летний пассажир погибли. Водитель отечественного автомобиля и его 2 пассажира - 47-летняя женщина и 46-летний мужчина - получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что обгон считается одним из самых сложных и опасных маневров, поэтому необходимо быть предельно внимательными и убедиться в безопасности своего перестроения, а также в том, что это не запрещено ПДД. Водителям следует обращать внимание на то, что зимняя дорога требует повышенного внимания: тормозной путь увеличивается, может произойти неконтролируемый занос автомобиля.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 получили травмы.