Власти ХМАО проиндексируют выплаты педагогам, работающим во время выпускных экзаменов

Югорским педагогам, которые будут работать во время выпускных экзаменов, вырастут выплаты. Их проиндексируют на 8%. Проект постановления был опубликован на сайте правительства региона.

«Проектом предлагается увеличить стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной работы) на одного педагогического работника, работника, привлекаемого к подготовке и проведению ГИА, на 8%. Данное увеличение обусловлено повышением МРОТ и индексацией заработной платы в 2022 году», – говорится в информационной справке к проекту постановления.

При этом на исполнение постановления не потребуется дополнительных затрат – средства запланированы в бюджете округа на следующие три года.