Больницы ХМАО пополнят автопарк новыми машинами скорой помощи

В медучреждения ХМАО отправят 14 новых машин скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«14 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства на базе ГАЗель «Некст» распределили по 3 машины в Лянторскую городскую больницу, Советскую и Кондинскую районные больницы, по 1 машине в Сургутскую районную поликлинику, Федоровскую городскую больницу, Югорскую городскую больницу, Нижневартовскую и Октябрьскую районные больницы», – написал Алексей Добровольский.

Также он отметил, что за последние два года в ХМАО поступили 52 машины скорой помощи. По словам главы окружного Депздрава, «в парке СМП сегодня 265 автомобилей, из них 80,8% — «моложе» 5 лет».